Supplenze, saranno ancora migliaia. Pacifico (Anief): “Assumere docenti anche su posto comune da I e II fascia delle GPS. Sul campo restano più di 45mila assunzioni” INTERVISTA (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono in corso le operazioni relative alle immissioni in ruolo del personale docente; tra qualche giorno si aprono anche quelle per il personale ATA. Il nuovo anno scolastico riparte a breve con la solita certezza: migliaia di precari sia docenti che ATA. Nel frattempo nasce la figura del docente esperto e tutto resta fermo per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. Se ne parla con Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono in corso le operazioni relative alle immissioni in ruolo del personale docente; tra qualche giorno si apronoquelle per il personale ATA. Il nuovo anno scolastico riparte a breve con la solita certezza:di precari siache ATA. Nel frattempo nasce la figura del docente esperto e tutto resta fermo per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. Se ne parla con Marcello, presidente nazionale dell'. L'articolo .

