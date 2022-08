Sinistra e Verdi da Letta: 48 ore per decidere sull'alleanza (Di venerdì 5 agosto 2022) - Intesa vicina nel centroSinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. Il segretario Pd, dopo l'intesa con Azione di Calenda, ha incontrato quello di Sinistra Italiana, Fratoianni e il co - ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 agosto 2022) - Intesa vicina nel centroin vista delle elezioni del 25 settembre. Il segretario Pd, dopo l'intesa con Azione di Calenda, ha incontrato quello diItaliana, Fratoianni e il co - ...

you_trend : Stima YouTrend - @CattaneoZanetto: se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell'accordo tra PD e Azione… - lorepregliasco : Se Sinistra Italiana e Verdi uscissero dalla coalizione, il centrosinistra potrebbe perdere più o meno gli stessi c… - LaVeritaWeb : I leader di Verdi e Sinistra italiana hanno fatto saltare l’incontro previsto con i dem. E l’accordo Pd-Azione li s… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno l’urgenza di dare ai militanti di sinistra l’impressione di contare qualcosa in u… - kalle2303 : RT @udogumpel: E allora i #Putinversteher #Verdi italiani & #Sinistra ita rifiutano l'adesione di #Svezia e #Finlandia alla #Nato. Hanno c… -