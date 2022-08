Prezzi guerra: petrolio in lieve rialzo, gas cala a 197 euro (Di venerdì 5 agosto 2022) petrolio in lieve rialzo e gas in calo nell'ultima seduta della settimana. Il wti segna un +0,29% e sfiora gli 89 dollari al barile mentre il brent è stabilmente oltre i 94 dollari (+0,4%). I future ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022)ine gas in calo nell'ultima seduta della settimana. Il wti segna un +0,29% e sfiora gli 89 dollari al barile mentre il brent è stabilmente oltre i 94 dollari (+0,4%). I future ...

pdnetwork : Gli italiani stanno subendo l’aumento dei prezzi dovuto alla guerra di Putin. Mai come oggi è urgente abbassare tas… - pdnetwork : Nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi e legate alla guerra, il Paese resiste e cresce. I dati Ista… - CPF02294951 : @GiuseppBlasi ENI è partecipata statale con contratti decennali sta speculando già ben prima della guerra,con la gu… - fisco24_info : Prezzi guerra: petrolio in lieve rialzo, gas cala a 197 euro: Oro debole, flessione per grano tenero e duro - Henry_whites : RT @frankponch72: canali all'estero per abbattere i costi di produzione e cercare di sopravvivere alla guerra dei prezzi, ed ovviamente in… -