Notte Bianca del Commercio: stasera ad Avellino negozi aperti e spettacoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tutto pronto per la Notte Bianca del Commercio che si svolgerà questa sera ad Avellino. A partire dalle 20.00 e fino alle 01.00 gli esercizi commerciali resteranno aperti proponendo sconti ed offerte speciali all'utenza. A seguito della massiccia adesione, è stato necessario ampliare l'area interessata dalla manifestazione per cui il perimetro definitivo comprende: centro storico, corso Vittorio Emanuele, corso Europa, viale Italia, via Mancini, via De Concilii, via Tagliamento e piazzale Marsico. Per tutta la durata della manifestazione si terranno concerti, dj set e spettacoli di arte di strada, sia fissi che itineranti. Per agevolare l'accesso alle aree interessate, che per l'occasione diventeranno isole pedonali, saranno a ...

