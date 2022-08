Mertens pronto a ripartire dal Galatasaray | i dettagli dell’affare

(Di venerdì 5 agosto 2022) Driesalla nuova esperienza dopo l’addio al Napoli: il belga si prepara adalDriesa un passo dal. L’attaccante ex Napoli è attualmente svincolato dopo l’addio al club azzurro e, dopo essere stato accostato a Inter e Juventus, èdalla Turchia. Lo riferisce Sky Sport. Il giocatore dovrebbe percepire un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, con autorinnovo in caso di qualificazione alla Champions del club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la societa gli ha fatto una proposta e lui non ha ... decide il gol di Fabian Ruiz! Spalletti: 'Scudetto Se non lo vinci...'a cominciare il ...Un'offerta importante, su cui ora l'attaccante riflette in maniera concreta e che sarebbead accettare. Il rapporto con Napoli Attualmente svincolato,ha giocato al Napoli dal 2013 al ...Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il futuro di Dries Mertens sarà in Turchia. L’attaccante belga è infatti pronto ad accettare l’offerta del Galatasaray: tra i ...Il Galatasaray nel contratto di Mertens ha proposto anche 30 voli per raggiungere facilmente Napoli e Bruxelles.