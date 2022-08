Masters1000 Montreal 2022, Jannik Sinner al 2° turno contro un qualificato, possibile incrocio agli ottavi di finale con Matteo Berrettini! (Di venerdì 5 agosto 2022) Giorno di sorteggi a Montreal e a Toronto, sedi del noto National Bank Open, torneo di tennis maschile e femminile. Nell’alternanza delle due città canadesi, Montreal sarà il punto di riferimento del Masters1000, mentre Toronto del WTA appartenente sempre alla categoria 1000. L’anno passato fu il russo Daniil Medvedev a trionfare (a Toronto), battendo in finale un sorprendente Reilly Opelka. Una stagione molto particolare per il russo, ai nastri di partenza da n.1 del mondo, ma costretto a saltare alcuni tornei, tra cui Wimbledon, per via della questione legata al conflitto bellico in Ucraina. Medvedev sarà tra gli osservati speciali, in un torneo che avrà delle assenze eccellenti. Il tedesco Alexander Zverev sta recuperando dal grave infortunio subìto al Roland Garros, Novak Djokovic ha dovuto rinunciato perché non ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Giorno di sorteggi ae a Toronto, sedi del noto National Bank Open, torneo di tennis maschile e femminile. Nell’alternanza delle due città canadesi,sarà il punto di riferimento del, mentre Toronto del WTA appartenente sempre alla categoria 1000. L’anno passato fu il russo Daniil Medvedev a trionfare (a Toronto), battendo inun sorprendente Reilly Opelka. Una stagione molto particolare per il russo, ai nastri di partenza da n.1 del mondo, ma costretto a saltare alcuni tornei, tra cui Wimbledon, per via della questione legata al conflitto bellico in Ucraina. Medvedev sarà tra gli osservati speciali, in un torneo che avrà delle assenze eccellenti. Il tedesco Alexander Zverev sta recuperando dal grave infortunio subìto al Roland Garros, Novak Djokovic ha dovuto rinunciato perché non ...

infoitsport : Masters1000 Montreal 2022, Rafael Nadal rinuncia al torneo: 'Un piccolo infortunio, devo essere prudente' - AlePassanti : RT @OA_Sport: #TENNIS Niente Montreal per Rafael Nadal: infortunio in allenamento per lo spagnolo - OA_Sport : #TENNIS Niente Montreal per Rafael Nadal: infortunio in allenamento per lo spagnolo - sportface2016 : #Masters1000 #Montreal 2022, ufficiale il ritiro di Novak #Djokovic -