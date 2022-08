Maldive, resort di lusso cerca un “libraio scalzo”: vivrà in una suite da 36mila euro a notte. Ecco quali sono i requisiti (Di venerdì 5 agosto 2022) Non sono tempi facili per i librari, con molte librerie che, una dopo l’altra, chiudono i battenti. Diversa invece la situazione alle Maldive. Qui, un resort di lusso su un’isola paradisiaca sta cercando una persona che gestisca la sua libreria. La paga è di 750 dollari al mese, ma quel che fa davvero gola è il fatto che la persona scelta potrà soggiornare in una villa fornita dal resort da 30mila sterline a notte, ovvero poco meno di 36mila euro. La libreria si trova su Soneva Fushi, un resort sull’isola di Kunfunadhoo nell’atollo Baa delle Maldive, una riserva della biosfera riconosciuta dall’Unesco, e il lavoro consiste nel gestire il negozio interamente da soli. Poiché Kunfunadhoo ha la regola del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Nontempi facili per i librari, con molte librerie che, una dopo l’altra, chiudono i battenti. Diversa invece la situazione alle. Qui, undisu un’isola paradisiaca stando una persona che gestisca la sua libreria. La paga è di 750 dollari al mese, ma quel che fa davvero gola è il fatto che la persona scelta potrà soggiornare in una villa fornita dalda 30mila sterline a, ovvero poco meno di. La libreria si trova su Soneva Fushi, unsull’isola di Kunfunadhoo nell’atollo Baa delle, una riserva della biosfera riconosciuta dall’Unesco, e il lavoro consiste nel gestire il negozio interamente da soli. Poiché Kunfunadhoo ha la regola del ...

