Main Event 04.08.2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) Ecco i risultati dell'ultima puntata di Main Event andata in scena da Houston in Texas. Lo show è stato registrato l'1 agosto scorso, in concomitanza con l'episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 4 agosto 2022. Ecco i risultati Omos batte Ezekiel con la Double Choke Bomb T-Bar batte Shelton Benjamin con una Big Boot

