La Roma fa gruppo: cena di squadra in centro: che festa per Wijnaldum e Dybala! (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma - Deve ancora fare le visite mediche ma Gini Wijnaldum è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Ieri sera, infatti, il centrocampista olandese era a cena con Pellegrini, Zaniolo e tutti i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022)- Deve ancora fare le visite mediche ma Giniè a tutti gli effetti un calciatore della. Ieri sera, infatti, ilcampista olandese era acon Pellegrini, Zaniolo e tutti i ...

AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - sostenibile_2 : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… - Giallorosso_ASR : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… - vulta10 : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… - mayoraltitolare : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… -