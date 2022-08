La lunga vita dei rave

isoni_susanna : RT @SardegnaG: Blue Zone, l’Elisir di lunga vita è vicino al #Gennargentu #centenari #Sardegna - egospotami : @mbx1900 Se almeno Salvini tornasse ad augurargli prosperità e lunga vita ?? - Angie_Lo7 : @ilreissimo Raffaele mi dispiace leggere queste cose, però io ho capito una cosa nella mia lunga vita, a molti non… - SignoraDelleOr1 : RT @DavLucia: Chi ha detto che la vita è breve? La vita è lunga quanto le nostre azioni generose Quanto i nostri pensieri intelligenti qua… - VentagliP : RT @DavLucia: Chi ha detto che la vita è breve? La vita è lunga quanto le nostre azioni generose Quanto i nostri pensieri intelligenti qua… -

IteNovas - Made in Sardegna

Quarantadue anni in questa sala. Una. Era un ragazzino Roberto, quando seguendo le orme del padre iniziò a lavorare qui come ... Perché partire da un cameriere, e dalla suae fedele '...Lacatena di sinistri ed eventi sfortunati. Nel 2014 il software tradì il viaggio post - restyling. Il "buio" dal disastro del 16 agosto ... Blue Zone, l'Elisir di lunga vita è vicino al Gennargentu PORDENONE - Prima la lunga attività come neuropsichiatra dell'Azienda sanitaria. Poi la poesia e, in un percorso che ha attraversato tutta la sua vita, l'impegno nel mondo ...Quando le temperature si alzano, l’unica soluzione possibile è rifugiarsi nella leggerezza. Quella delle formule e delle texture, il cui compito è quello di far sentire la pelle come se fosse nuda. Un ...