Il senatore Vincenzo Carbone torna in Forza Italia: "Con Martusciello si può"

Tempo di lettura: < 1 minuto "C'è una casa dei moderati in Italia e si chiama Forza Italia. È proprio per difendere le sue ragioni che senza chiedere nulla scelgo di stare con Silvio Berlusconi". Così il senatore Vincenzo Carbone che ha aderito a Forza Italia. "La scelta di Carbone è quella dei tanti moderati che in Campania e nel paese capiscono che queste, sono le elezioni più importanti della storia repubblicana, e scelgono la parte dei popolari" – ha dichiarato Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia. "Bentornato al senatore Vincenzo Carbone nella famiglia politica di

