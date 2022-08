Il Napoli non si arrende per Raspadori: succederà nelle prossime 48 ore! (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli continua a muoversi concretamente per Giacomo Raspadori. Nel pomeriggio di oggi a Rivisondoli, dove gli azzurri alloggiano in ritiro, sono arrivati Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo, per incontrare la società partenopea in merito al futuro del giovane attaccante. Fumata grigia dopo il meeting, resta infatti distanza sulle cifre e sulla modalità di pagamento. Secondo quanto riferito da Sky infatti ci sarà nuovo incontro che è previsto nelle prossime 48 ore: il gap va ridotto in tempi brevi se gli azzurri contano di chiudere il colpo, dal momento che nella giornata di lunedì i neroverdi sono intenzionati a chiudere il mercato per quanto riguarda i big. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcontinua a muoversi concretamente per Giacomo. Nel pomeriggio di oggi a Rivisondoli, dove gli azzurri alloggiano in ritiro, sono arrivati Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo, per incontrare la società partenopea in merito al futuro del giovane attaccante. Fumata grigia dopo il meeting, resta infatti distanza sulle cifre e sulla modalità di pagamento. Secondo quanto riferito da Sky infatti ci sarà nuovo incontro che è previsto48 ore: il gap va ridotto in tempi brevi se gli azzurri contano di chiudere il colpo, dal momento che nella giornata di lunedì i neroverdi sono intenzionati a chiudere il mercato per quanto riguarda i big. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Il...

Giorgiolaporta : Giggino #MaiColPd e mai col #PartitoDiBibbiano sarà candidato nella lista del #Pd e non nel partito che porta il su… - sscnapoli : Il Napoli dà il benvenuto al nuovo Global Partner @MatchWornShirt Per scoprire di più clicca qui ??… - Corriere : Spalletti: «Non è vero che sono antipatico, sposerei uno come me. Totti e Ilary? Mi dispiace» - akillas72 : @baldanza_sergio @Chiariello_CS È buono per questo a Napoli non viene. La qualitá si paga. Se poi arrivi con l’acqu… - Gionny113 : @Parteno92828459 @FJack02 @Palmieri_lux02 @Napoli_Report @DiMarzio Non sarebbe la prima volta che fate fatica a battere la salernitana -