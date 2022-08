I clienti Nissan viaggiano in modo smart con la nuova app (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nissan offre ai propri clienti un servizio 100% digitale per interagire con la propria vettura e ottimizzare gli spostamenti. NissanConnect Services è l’applicazione, disponibile per dispositivi Apple e Android, che offre l’accesso a distanza a funzionalità di sicurezza, informazioni sul veicolo e avvisi personalizzati, per avere sempre la propria vettura a portata di smartphone. I clienti possono accedere all’universo connesso di Nissan in pochi semplici passaggi: scaricando l’app dagli store IOS o Android, registrando la propria vettura inserendo il numero di telaio, abbinando il proprio smartphone con il sistema di infotainment a bordo, selezionando i servizi più affini alle proprie esigenze disponibili nel Nissan Store ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –offre ai propriun servizio 100% digitale per interagire con la propria vettura e ottimizzare gli spostamenti.Connect Services è l’applicazione, disponibile per dispositivi Apple e Android, che offre l’accesso a distanza a funzionalità di sicurezza, informazioni sul veicolo e avvisi personalizzati, per avere sempre la propria vettura a portata diphone. Ipossono accedere all’universo connesso diin pochi semplici passaggi: scaricando l’app dagli store IOS o Android, registrando la propria vettura inserendo il numero di telaio, abbinando il propriophone con il sistema di infotainment a bordo, selezionando i servizi più affini alle proprie esigenze disponibili nelStore ...

ledicoladelsud : I clienti Nissan viaggiano in modo smart con la nuova app - Italpress : I clienti Nissan viaggiano in modo smart con la nuova app - lulopdotcom : #automotive #technology #nissan #servizi #nissanconnectservices I clienti Nissan viaggiano in modo smart con l’app… -