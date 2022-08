Gas, Putin: Europa dovrebbe essere grata alla Turchia (Di venerdì 5 agosto 2022) “L’Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Turkish Stream”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Anadolu, durante un incontro con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan in corso a Sochi in Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) “L’perin grado di acquistare gas dRussia attraverso il gasdotto Turkish Stream”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir, come riporta Anadolu, durante un incontro con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan in corso a Sochi in Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

