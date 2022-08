Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - donatotesta : RT @askanews_ita: Resta alta la tensione fra #Calenda e la #sinistra: “o noi o loro” #Elezioni #Pd #ElezioniPolitiche22 - telodogratis : Elezioni 2022, incontro Letta-Calenda -

Me li cerco da solo, non vado dalle coalizioni',, la diretta Ore 17.40 - Un incontro si è tenuto nel pomeriggio fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il leader di Azione, Carlo ...E alla domanda su chi vincera' lepolitiche di settembre e chi lo scudetto- 2023, Attilio Fontana risponde: 'L'auspicio e' che il centrodestra torni a governare il Paese con la Lega di ...Nuovo incontro oggi tra il segretario Pd, Enrico Letta, e Carlo Calenda, leader di Azione, dopo le tensioni delle mattinata all’interno del centrosinistra in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 ...I voti per scegliere i candidati in vista delle elezioni di metà mandato hanno sortito risultati contrastanti per il futuro del Partito Repubblicano ...