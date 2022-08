Baby gang? Salvini pensa di arginare il fenomeno ritardando le patenti (Di venerdì 5 agosto 2022) Sempre più numerosi in tutta i Italia il fenomeno delle Baby gang: gruppi di ragazzini di giovane o giovanissima età che scatenano il panico nelle città a furia di rapine, risse ed altre aggressioni. L’emergenza è chiaramente diventata argomento di campagna elettorale, specie dopo che – negli ultimi giorni – è salito alle cronache nazionali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Sempre più numerosi in tutta i Italia ildelle: gruppi di ragazzini di giovane o giovanissima età che scatenano il panico nelle città a furia di rapine, risse ed altre aggressioni. L’emergenza è chiaramente diventata argomento di campagna elettorale, specie dopo che – negli ultimi giorni – è salito alle cronache nazionali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : ?? PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ri… - elio_vito : Il problema non è tanto che Salvini vuole combattere un fenomeno grave come le baby gang togliendo la patente ma ch… - LegaSalvini : ??PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG @matteosalviniofficial: Per arginare il fenomeno delle bab… - fabiocfavaloro : @AUniversale Poteva andare peggio: Potrebbe portare la maggior età a 14 anni… Scaccomatto alle baby gang - striatorio : RT @lisanoja: Da una parte girandola di incontri per accordi “bilaterali” su coalizione tecnica. Dall’altra, lei propone blocco navale, lui… -