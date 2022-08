Aumento tariffe per Trenord e Atm: intanto l’Europa le riduce e rilancia il trasporto pubblico (Di venerdì 5 agosto 2022) I trasporti pubblici di Milano e della Lombardia sono sotto stress per la chiusura del Passante ferroviario dal 23 luglio scorso (310 corse soppresse giornalmente) che costringono i pendolari che entrano in Milano a penalizzanti trasbordi sui mezzi metropolitani e di superficie dell’Atm per raggiungere il centro. Nonostante questa situazione sia Trenord che Atm hanno sorprendentemente annunciato pesanti aumenti tariffari per l’autunno: Trenord del 4% delle tariffe ferroviarie e Atm di 30 centesimi il biglietto ordinario (sono esclusi gli abbonamenti) per metro, autobus e tram. Il biglietto passerebbe a 2,20/2,30 euro nonostante il recente rincaro del ticket da 1,50 a 2 euro del 2019 quando fu introdotto il sistema integrato a zone, che lasciava però sempre scoperte di servizi pubblici ampie zone dell’area metropolitana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) I trasporti pubblici di Milano e della Lombardia sono sotto stress per la chiusura del Passante ferroviario dal 23 luglio scorso (310 corse soppresse giornalmente) che costringono i pendolari che entrano in Milano a penalizzanti trasbordi sui mezzi metropolitani e di superficie dell’Atm per raggiungere il centro. Nonostante questa situazione siache Atm hanno sorprendentemente annunciato pesanti aumenti tariffari per l’autunno:del 4% delleferroviarie e Atm di 30 centesimi il biglietto ordinario (sono esclusi gli abbonamenti) per metro, autobus e tram. Il biglietto passerebbe a 2,20/2,30 euro nonostante il recente rincaro del ticket da 1,50 a 2 euro del 2019 quando fu introdotto il sistema integrato a zone, che lasciava però sempre scoperte di servizi pubblici ampie zone dell’area metropolitana ...

Pradivio : RT @MiTomorrow: Dopo tre anni il biglietto Atm subirà un altro rincaro: tutti i dettagli ?? #atm #milano - GipYen : @Noname63840335 @GianFrancoToset @MatteoRichetti Non scordiamoci l’inflazione galoppante 15-20% reale che con l’aum… - forestale82 : RT @AcquaBeneComune: 28/4 - Presidio al Senato 'Per l'acqua, i beni comuni e i servizi pubblici e contro il DDL Concorrenza' Sappiamo già c… - ferpress : #Terzi, Regione Lombardia: “Decisione aumento tariffe spetta ad agenzie #TPL e Comune di Milano” - - atm_informa : @DarioOirad89 Come tutti sanno, non sono i gestori del servizio (come ATM) a decidere sulle tariffe. La politica ta… -