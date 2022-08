Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Moisé Curia svela un colpo di scena! (Di venerdì 5 agosto 2022) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: durante la conferenza di presentazione della nuova stagione, gli attori hanno rivelato nuovi dettagli svelando che ci sarà un grande ed inaspettato colpo di scena… Non manca ancora molto all’inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le riprese proseguono con un ottimo ritmo e, nel corso dei prossimi mesi, finalmente si potrà assistere allo sviluppo delle vicende della soap. A dare qualche anticipazione, questa volta è stato Moisé Curia, che veste i panni di Marco Di Sant’Erasmo ed ha dichiarato che, nel corso della nuova stagione, ci saranno tanti avvenimenti davvero inaspettati che sorprenderanno il pubblico. I preparativi ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 5 agosto 2022)Il7: durante la conferenza di presentazione della nuova stagione, gli attori hanno rivelato nuovi dettaglindo che ci sarà un grande ed inaspettatodi scena… Non manca ancora molto all’inizio della settima stagione de Il. Le riprese proseguono con un ottimo ritmo e, nel corso dei prossimi mesi, finalmente si potrà assistere allo sviluppovicende della soap. A dare qualche anticipazione, questa volta è stato, che veste i panni di Marco Di Sant’Erasmo ed ha dichiarato che, nel corso della nuova stagione, ci saranno tanti avvenimenti davvero inaspettati che sorprenderanno il pubblico. I preparativi ...

ilparadisodell2 : RT @redazionetvsoap: #pds7 #pdsdaily #pdsdaily5 #anticipazioni Abbiamo incontrato per voi il popolare interprete di Marco di Sant'Erasmo a… - VittorioMarta : RT @ChiaraGaudino5: Ottime descrizioni! Le new entry decisamente interessanti! - SaCe86 : Il Paradiso delle Signore, Francesca Del Fa: anticipazioni su Irene. La reazione al gossip su Can Yaman (video) - ChiaraGaudino5 : Ottime descrizioni! Le new entry decisamente interessanti! - Eli5Cullen : RT @redazionetvsoap: #pds7 #pdsdaily #pdsdaily5 #anticipazioni Abbiamo incontrato per voi il popolare interprete di Marco di Sant'Erasmo a… -