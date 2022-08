Xi Jinping e Putin | patto d' acciaio contro gli Usa | ecco cosa prevede

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Mentre a Taiwan arrivava in visita la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, suscitando le ire della Cina, che da 70 anni minaccia di invadere l'isola, la Russia ne approfittava per solidarizzare con Pechino, ricambiando l'appoggio cinese nell'affrontare le sanzioni, nonché nel non condannare l'attacco all'Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova ha ieri accusato gli Stati Uniti «di destabilizzare il mondo» con la visita della Pelosi e le manovre aeronavali della portaerei Reagan, sebbene anche i cinesi stiano attuando anch' essi esercitazioni militari. Ha scritto su Telegram: «Washington destabilizza il mondo. Non un solo conflitto risolto negli ultimi decenni, ma tanti provocati». Le ha dato manforte il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov: «L'approccio cinese, molto sensibile su Taiwan, è comprensibile. E invece di rispettare queste sensibilità, ...