Va al #mcdonald's e spara a un impiegato: «Le #patatine sono fredde». Lui è in coma

Le patatine che avevano servito a sua madre erano fredde: per questo un ventenne ha preso una pistola e ha sparato a un giovane impiegato di un's , che è rimasto gravemente ferito e ora lotta per la vita. Accade a Brooklyn, New York , dove l'impiegato, un 23enne, è ricoverato in ospedale in coma: il giovane che ha sparato è stato ...Secondo quanto riportato dal New York Post, il 23enne lavoratore di's è ricoverato in "condizioni critiche". Tutto è iniziato perchè una donna di 40 anni lamentava con il dipendente che le ...La cliente, infastidita dalla risposta del lavoratore, ha chiamato il figlio il quale arrivato nel locale ha iniziato un diverbio con lui. La lite è ...