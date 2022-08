Un cinghiale nella Darsena a Milano, sommozzatori al lavoro (Di giovedì 4 agosto 2022) I vigili del fuoco di Milano sono impegnati con 4 squadre alla Darsena di Milano per cercare di recuperare un cinghiale. L'operazione di salvataggio dell'animale è iniziata intorno alle 7 di questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) I vigili del fuoco disono impegnati con 4 squadre alladiper cercare di recuperare un. L'operazione di salvataggio dell'animale è iniziata intorno alle 7 di questa ...

roberiez : Un cinghiale e' stato recuperato dai vigili del Fuoco di Milano stamattina alle sette nella Darsena. I sommozzator… - RedazioneLaNews : #Milano Il cinghiale che nuota nella Darsena di Milano - maxpix69 : @SerieA_EN Luis Alberto! Se non fosse matto come un cinghiale avrebbe 200 Presenze nella nazionale spagnola! Giocat… - GazzChianti : BARBERINO TAVARNELLE - A Barberino Val d’Elsa torna la “Cena da porta a porta”. Preparata dalla squadra dei cinghia… - Mauro_Derudas : @trattomale @turista_percaso Nella mia terra natale se si incontra un cinghiale...una testata e lo si porta in spal… -