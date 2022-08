Traffico Roma del 04-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre critica la situazione delsulla carreggiata esterna del raccordo anulare a seguito di un grave incidente si è formata una coda di 8 km tra laFiumicino e la Laurentina difficoltà Inoltre per chi dallaFiumicino si deve mettere sul raccordo ripercussioni anche sulla via Pontina dove si sta in coda Spinaceto direzione Eur ancora code fai sulla via Appia perlavori tra il bivio per la via dei Laghi il raccordo direzione San Giovanni file sulla Salaria per lavori tra la diramazionenord e Monterotondo Scalo che le direzioni in cittàda oggi è fino al 23 di agosto dalle 20 alle mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse ...