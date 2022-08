(Di giovedì 4 agosto 2022) Timchiude l’edizione di quest’anno dal suggestivo borgo di Portopiccolo, affacciato sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Stefano De Martino e Andrea Delogu saluteranno i telespettatori da una location affascinante e ricca di storia. Lì si esibiranno protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, nella prima serata di Rai 2, alle ore 21.20. Ma sarà disponibile anche la versione streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Scopriamo chi si esibirà stasera, per il sesto e ultimo appuntamento di quest’estate musicale. Tim...

Incoron72118925 : Da non perdere la puntata di tim summer hits questa sera ore 21:30 su rai due dove sarà presente anche @sonodeddy… - tuttopuntotv : Tim Summer Hits 2022: tutti i cantanti dell’ultima puntata, 4 Agosto #TimSummerHits #TimSummerHits2022… - Federic87334392 : RT @sonoangii: stasera ore 21.30 ci sarà la puntata di tim summer hits dove sarà presente anche deddy quindi mi raccomando per chi può coll… - SerieTvserie : Tim Summer Hits: i cantanti dell’ultima puntata, i conduttori, le località - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #TIMSummerHits - Sesta e ultima puntata del 04/08/2022 - Con Stefano De Martino e Andrea Delogu su Rai 2. -

Fedez entusiasta della collaborazione con Dj Dzeko: 'E' artista internazionale' Grande serata alHits , dove tra i tanti ospiti è atteso anche Fedez . Per il rapper è un periodo di grandi novità professionali, l'ultima è la collaborazione con Dj Dzeko, per una nuova versione di Sapore (...Si chiude il ciclo estivo diHits . Stasera 4 agosto, alle 21,20 su Rai2 , Stefano De Martino e Andrea Delogu torneranno nel suggestivo borgo di Portopiccolo per l'ultima serata dell'estate 2022. Il comune di Duino ...Ultimo appuntamento del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino: ospiti e scaletta di stasera ...Si terrà stasera il sesto appuntamento del festival Tim Summer Hits 2022 presso il borgo di Portopiccolo. Andrà in onda su Rai 2 e RaiPlay.