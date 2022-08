Soverato, picchiata dal datore di lavoro perché chiedeva di essere pagata: aperta inchiesta per lesioni personali e minacce (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la denuncia di Beauty, come era inevitabile, la Procura della Repubblica di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri ha aperto un’inchiesta sull’aggressione subita dalla ragazza di 25 anni, di origini nigeriane, da parte del titolare di un lido-ristorante a Soverato a cui aveva chiesto di essere pagata per il lavoro svolto nel mese di giugno. Le ipotesi di reato sono lesioni personali, furto e minacce. I carabinieri della compagnia di Soverato, dove Beauty ha sporto denuncia insieme al suo avvocato Filomena Pedullà, stanno ricostruendo la vicenda esplosa ieri 3 agosto con un video virale che mostrava l’aggressione in diretta social. Un filmato che dà l’immagine plastica delle condizioni di lavoro degli stagionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la denuncia di Beauty, come era inevitabile, la Procura della Repubblica di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri ha aperto un’sull’aggressione subita dalla ragazza di 25 anni, di origini nigeriane, da parte del titolare di un lido-ristorante aa cui aveva chiesto diper ilsvolto nel mese di giugno. Le ipotesi di reato sono, furto e. I carabinieri della compagnia di, dove Beauty ha sporto denuncia insieme al suo avvocato Filomena Pedullà, stanno ricostruendo la vicenda esplosa ieri 3 agosto con un video virale che mostrava l’aggressione in diretta social. Un filmato che dà l’immagine plastica delle condizioni didegli stagionali ...

