Se ne va a 50 anni un pezzo di cinema | Roberto Benigni lo saluta un’ultima volta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il cinema dice addio ad un importante protagonista, aveva lavorato al fianco di Roberto Benigni in uno dei film più iconici dell’attore. È morto l’attore Alessandro De Santis; l’addio definitivo lo ha dato nella giornata di oggi. L’uomo, affetto da sindrome di Down, è venuto a mancare all’età di 50 anni, a Roma, dove abitava da tempo. La famiglia ha annunciato la tragica notizia della sua scomparsa, di Alessandro De Santis che, per l’eternità, rimarrà Lillo, il personaggio di uno dei film più famosi nella storia del cinema italiano e dei più iconici di Roberto Benigni: ‘Johnny Stecchino’. Proprio Alessandro De Santis fu il protagonista della scena più controversa di tutto il film, addirittura stata censurata negli Stati Uniti. Si tratta di una scena ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ildice addio ad un importante protagonista, aveva lavorato al fianco diin uno dei film più iconici dell’attore. È morto l’attore Alessandro De Santis; l’addio definitivo lo ha dato nella giornata di oggi. L’uomo, affetto da sindrome di Down, è venuto a mancare all’età di 50, a Roma, dove abitava da tempo. La famiglia ha annunciato la tragica notizia della sua scomparsa, di Alessandro De Santis che, per l’eternità, rimarrà Lillo, il personaggio di uno dei film più famosi nella storia delitaliano e dei più iconici di: ‘Johnny Stecchino’. Proprio Alessandro De Santis fu il protagonista della scena più controversa di tutto il film, addirittura stata censurata negli Stati Uniti. Si tratta di una scena ...

pippodvn : Verso altri lidi è il pezzo più bello della mia adolescenza, dei miei 20 anni, di adesso e di sempre, sentirlo dal… - drsmoda2 : RT @paradoxMKD: Vi ricordate un annetto fa, quando Draghi desecretò gli atti della loggia P2 e di Gladio? Oggi cominciamo a vedere qualcos… - angheluruju11 : RT @Roma_Amore_Mio: Il Kursaal di Ostia, dalla fine della guerra per Roma e i Romani un pezzo di storia d'estate , verso gli anni '90 di… - onlytruth4bro : L'amore? L'amore di cui parla Cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla? Un gioco in cui mi faccio male o fac… - CortiMuller : @Ci1812 Un uomo tutto d'un pezzo... Come ha abilmente dichiarato guerra alla Russia. Tutto uno stratega del'armiamo… -