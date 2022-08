Ridley Scott tra la serie tv di Alien e il sequel di Blade Runner: a che punto sono i due progetti? (Di giovedì 4 agosto 2022) Ridley Scott è al lavoro per portare per la prima volta sul piccolo schermo due delle sue creature: la prima è la serie tv di Alien, l’altra è la serie sequel di Blade Runner. Entrambi progetti sono in fase di sviluppo da diverso tempo, e ora FX, rete che manderà in onda le due produzioni, ha voluto aggiornare i fan sullo stato dell’arte. Durante la sua presentazione alla Television Critics Association, il capo della rete via cavo americana, John Landgraf, ha annunciato che le riprese della serie tv di Alien inizieranno molto presto. Ancora top secret la trama, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe concentrarsi su nuove storie e nuovi personaggi, prima dell’arrivo di Ripley ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)è al lavoro per portare per la prima volta sul piccolo schermo due delle sue creature: la prima è latv di, l’altra è ladi. Entrambiin fase di sviluppo da diverso tempo, e ora FX, rete che manderà in onda le due produzioni, ha voluto aggiornare i fan sullo stato dell’arte. Durante la sua presentazione alla Television Critics Association, il capo della rete via cavo americana, John Landgraf, ha annunciato che le riprese dellatv diinizieranno molto presto. Ancora top secret la trama, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe concentrarsi su nuove storie e nuovi personaggi, prima dell’arrivo di Ripley ...

Screenweek : Il presidente del consiglio di amministrazione di FX, John Landgraf, ci aggiorna sullo status della serie di #Alien… - ifilmdavedere : RT @nagual6: 'La candela che splende il doppio del suo splendore, brucia in metà tempo... e tu hai sempre bruciato la tua candela da tutte… - nagual6 : 'La candela che splende il doppio del suo splendore, brucia in metà tempo... e tu hai sempre bruciato la tua candel… - panapp : Ma la scena del matrimonio con “Faith” di George Michael in sottofondo? Ma PERCHÉ? No non sto scherzando: PERCHÉ? C… - M_Pernazza : @PrimeVideoIT credo vi siate stagliati. La regia di #HouseOfGucci è di Tinto Brass non di Ridley Scott -