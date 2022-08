"Passi avanti, si decide in 48 ore": Letta apparecchia l'ammucchiata a sinistra (Di giovedì 4 agosto 2022) Letta vuole coinvolgere sinistra italiana e Verdi nell'accozzaglia rossa. Ma i rossoverdi dettano le condizioni: "Agenda Draghi impraticabile, decidiamo entro 48 ore" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)vuole coinvolgereitaliana e Verdi nell'accozzaglia rossa. Ma i rossoverdi dettano le condizioni: "Agenda Draghi impraticabile, decidiamo entro 48 ore"

pdnetwork : Oggi abbiamo mostrato tutti grande responsabilità, firmando un accordo elettorale con @Azione_it e @Piu_Europa per… - Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - antoniospadaro : Sono venuto come pellegrino, con le mie limitate possibilità fisiche, per muovere ulteriori passi in avanti con voi… - elemortellaro : RT @MinLavoro: DL Aiuti, @AndreaOrlandosp: “Passi avanti per protezione #lavoratori, #pensionati, #famiglie e #imprese'. ?? - MinLavoro : DL Aiuti, @AndreaOrlandosp: “Passi avanti per protezione #lavoratori, #pensionati, #famiglie e #imprese'. ??… -