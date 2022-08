«Non c'è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita» (Di giovedì 4 agosto 2022) Quello tra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea è stato un amore intenso, capace di resistere anche dopo la decisione di separarsi dopo otto anni. La showgirl ha dedicato al nobile palermitano scomparso due anni fa alcune parole molto dolci, come aveva già fatto altre volte in passato. Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma per il matrimonio di Emanuele Filiberto di Savoia con l’attrice francese Clotilde Courau. Credit: DANILO SCHIAVELLA / ANSA / PAL Il messaggio d’amore su Instagram Pochi giorni fa sarebbe stato il compleanno di Giuseppe Lanza di Scalea. Così, Alba Parietti ha deciso di rivolgergli un pensiero. Un augurio pieno d’amore, che ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Caro Giuseppe, qualche giorno fa era il tuo compleanno. Sei stato un compagno di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 agosto 2022) Quello tra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea è stato un amore intenso, capace di resistere anche dopo la decisione di separarsi dopo otto anni. La showgirl ha dedicato al nobile palermitano scomparso due anni fa alcune parole molto dolci,aveva già fatto altre volte in passato. Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma per il matrimonio di Emanuele Filiberto di Savoia con l’attrice francese Clotilde Courau. Credit: DANILO SCHIAVELLA / ANSA / PAL Il messaggio d’amore su Instagram Pochi giorni fa sarebbe stato il compleanno di Giuseppe Lanza di Scalea. Così, Alba Parietti ha deciso di rivolgergli un pensiero. Un augurio pieno d’amore, che ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Caro Giuseppe, qualchefa era il tuo compleanno. Sei stato un compagno di ...

AlfredoPedulla : #Wijnaldum-#Roma ???? 48h fa. Non stava saltando, non c’erano intoppi, era al traguardo ?? già lunedì (giorno settima… - DantiNicola : Poteva essere il giorno dell'unità dei riformisti e liberali, di una @RenewEurope anche in Italia contro i populism… - borghi_claudio : @AleksL74 La solita storia degli emendamenti e degli ordini del giorno non concordati. Ogni volta la stessa storia… - i93thyung : + avrò preso tipo 10 chili solo in un giorno ma onestamente non mi frega un cazzo perché il cibo lì è gesù veramente - drivernervoso : RT @Franco32656300: @MemmoMattioli ???????????? no non conosco nessuno di Rignano sull'Arno. Però ora che mi sovviene un giorno sono passato da… -