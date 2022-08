Nagelsmann: 'Il Bayern è più forte anche senza Lewandowski' (Di giovedì 4 agosto 2022) Subito un big - match nella Bundesliga, cha scatterà domani alle ore 20,30: in campo l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League, e il Bayern Monaco, che andrà a caccia dell'11/o titolo di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Subito un big - match nella Bundesliga, cha scatterà domani alle ore 20,30: in campo l'Eintracht Franco, vincitore dell'Europa League, e ilMonaco, che andrà a caccia dell'11/o titolo di ...

capuanogio : #Nagelsmann ha ragione: nel calcio italiano sono tutti pippe e fannulloni, non si allenano e quindi giocano male.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@LMatthaeus10: “@lewy_official? Forse @J__Nagelsmann non era un suo fan” | #VIDEO - @FCB #FCBayern #Bayern #Matthäus #Le… - PianetaMilan : .@LMatthaeus10: “@lewy_official? Forse @J__Nagelsmann non era un suo fan” | #VIDEO - @FCB #FCBayern #Bayern… - junews24com : Nagelsmann: «De Ligt importante per noi. Ora ha bisogno di una cosa» - - emahincredibile : @Gambosky2 seguo ormai il bayern da anni e devo dire che è stata una scelta azzardata secondo me, però è anche vero… -