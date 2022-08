Inps blocca pensione ad ex insegnante 70enne a Torino: «Deve dimostrare di essere viva» (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004 si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 giugno. La donna secondo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, exdi Balangero (), indal 2004 si è vistare ladallo scorso 30 giugno. La donna secondo...

