(Di giovedì 4 agosto 2022) Allora: 29 punti - data per ogni singolo giocatore per 50 volte al secondo da 12 telecamere. Sembra una formula impossibile, è l'estrema sintesi del SAOT, ennesimo acronimo per spiegare il calcio. Sta ...

sportli26181512 : #Fuorigioco, cambiano le regole: tutte le novità in arrivo: L’Uefa brucia tutti: scatta l’offside della Fifa semiau… -

Corriere dello Sport

Buffon) Michael Oliver, ha annunciato che proprio in quella sede debutterà, per la prima volta, il SAOT appunto, ilsemiatomatico. E che lo stesso verrà impiegato anche in Champions League ...Vero, Benzema segna e il gol viene annullato per, ma anche i bianconeri vanno a un passo ... quando si torna in campo quando in Italia sono circa le cinque di mattina eanche gli ... Fuorigioco, cambiano le regole: tutte le novità in arrivo