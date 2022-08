Elkann: 'Vinti 38 scudetti, chiedo una Juve all'altezza del passato. Inter favorita' (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

giambarombi : RT @GianniBalzarini: Per la prima volta John Elkann si espone sul numero degli scudetti vinti dalla Juve. Via con il circo. ???? - ZonaBianconeri : RT @LuiGino50: Elkann: 'Vinti 38 scudetti, chiedo una #Juve all'altezza del passato. #inter favorita' ?? - LuiGino50 : Elkann: 'Vinti 38 scudetti, chiedo una #Juve all'altezza del passato. #inter favorita' ?? - ForEsordientus : RT @GianniBalzarini: Per la prima volta John Elkann si espone sul numero degli scudetti vinti dalla Juve. Via con il circo. ???? - Dibbello : RT @GianniBalzarini: Per la prima volta John Elkann si espone sul numero degli scudetti vinti dalla Juve. Via con il circo. ???? -