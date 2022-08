Elezioni | Conte | ' La vittoria della destra sarebbe pericolosa | hanno idee da stato totalitario'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Giuseppe, ospite di L'Aria che tira, su La7, ha messo in guardia l'elettorato su una possibileelettorale di Giorgia Meloni. Per il leader del M5s, unadel Pd non è ...

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - borghi_claudio : Quindi stiamo andando verso elezioni dove i nostri avversari saranno il PD alleato con il bar di guerre stellari, C… - Massimo76013 : RT @pietroraffa: Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi risp… - olimp2 : RT @pietroraffa: Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi risp… -

... dapprima il governoe successivamente il governo Draghi. In ospedale il medico, quando ...Mi piacerebbe che il passaggio di consegne tra questo governo e quello che verrà formato dopo le...... dapprima il governoe successivamente il governo Draghi. In ospedale il medico, quando ...Mi piacerebbe che il passaggio di consegne tra questo governo e quello che verrà formato dopo le...L'appuntamento con la kermesse di Affaritaliani.it è dal 26 al 28 agosto in Puglia, dove sono attesi i principali big politici per discutere dei temi elettorali più caldi ..."Come annunciato a marzo del 2018, appena entrato in Parlamento, e come ripetuto oggi in una intervista a la Repubblica, non mi ricandiderò alle prossime ...