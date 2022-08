Decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misure (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ stato approvato il Decreto Aiuti-bis da parte del Consiglio dei Ministri. In arrivo dunque nuove misure di sostegno a famiglie e imprese. Il cdm inoltre ha approvato anche il Decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. Il nuovo provvedimento del governo Draghi arriva fino a 14,3 miliardi di euro di Aiuti. ecco le principali misure. Leggi anche: Cos’è il diritto di tribuna: quando è stato usato Pensioni Sarà anticipata al primo ottobre una parte della rivalutazione degli assegni che sarebbe scattata il prossimo anno, sulla base dell’inflazione del 2022. Ci sarà un incremento del 2 per cento e sarà recuperato lo 0,2% di rivalutazione relativa al 2021 che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ statoil-bis da parte deldei. In arrivo dunque nuovedi sostegno a famiglie e imprese. Il cdm inoltre haanche illegislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. Il nuovo provvedimento del governo Draghi arriva fino a 14,3 miliardi di euro dile principali. Leggi anche: Cos’è il diritto di tribuna: quando è stato usato Pensioni Sarà anticipata al primo ottobre una parte della rivalutazione degli assegni che sarebbe scattata il prossimo anno, sulla base dell’inflazione del 2022. Ci sarà un incremento del 2 per cento e sarà recuperato lo 0,2% di rivalutazione relativa al 2021 che ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - infoitinterno : Decreto Aiuti bis, sì del cdm: taglio del cuneo fiscale aumentato fino a dicembre - infoitinterno : Decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri -