Città Metropolitana di Bologna: Concorso per 1 Posto da Contabile (Di giovedì 4 agosto 2022) La Città Metropolitana di Bologna ha indetto un Concorso Pubblico per l'Assunzione di 1 Contabile (Specialista Contabile categoria D), a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un Posto con profilo professionale di specialista Contabile, categoria D, presso la Citta' Metropolitana di Bologna. Le domande di partecipazione al Concorso pubblico suddetto, corredate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate perentoriamente entro le ore 15,00 del giorno 30 agosto 2022, ...

