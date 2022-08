Cicloturismo, torna dal 2 al 4 settembre la SpoletoNorcia in MTB (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – torna dal 2 al 4 settembre la SpoletoNorcia in MTB – la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla nona edizione – un evento cicloturistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, appassionati di bici, Cicloturismo e natura e dove sono benvenute anche le mountain bike elettriche, le fat bike e i tandem da montagna. Partendo dalla Vecchia Ferrovia tra le due cittadine umbre – un’opera d’arte ferroviaria detta “il Gottardo degli Appennini” – il percorso si snoda nella Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da grandiose montagne solcate dal corso del fiume Nera, in un tripudio di natura, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi. In effetti, lo spettacolare tracciato ciclopedonale che ripercorre la Vecchia Ferrovia è l’anima di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –dal 2 al 4lain MTB – la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla nona edizione – un evento cicloturistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, appassionati di bici,e natura e dove sono benvenute anche le mountain bike elettriche, le fat bike e i tandem da montagna. Partendo dalla Vecchia Ferrovia tra le due cittadine umbre – un’opera d’arte ferroviaria detta “il Gottardo degli Appennini” – il percorso si snoda nella Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da grandiose montagne solcate dal corso del fiume Nera, in un tripudio di natura, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi. In effetti, lo spettacolare tracciato ciclopedonale che ripercorre la Vecchia Ferrovia è l’anima di un ...

