'Capsula del Tempo': il Sacro Bosco di Bomarzo e il dialogo a tre con Vicino Orsini, Sandro Scarmiglia e Tommaso Cascella (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo scorso 16 luglio nel Sacro Bosco di Bomarzo è stata inaugurata la mostra 'Capsula del Tempo', a cura di Serena Achilli e con opere di Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia. 'Capsula del Tempo': l'inedita esposizione nel Parco dei Mostri L'esposizione, allestita nel Parco dei Mostri di Bomarzo, sarà visitabile fino al prossimo 23 ottobre. Essa inserisce le sculture contemporanee di Cascella e Scarmiglia nel contesto misterioso e onirico del surreale giardino di Vicino Orsini, uno dei posti più attraenti del Lazio e d'Italia. "La Capsula del Tempo è dovuta al folgorante incontro con Vicino

