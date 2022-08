Canottaggio, per i Mondiali 2025 si candidano Shanghai ed Amsterdam. Genova vuole gli Europei Coastal Rowing e Beach Sprint 2024 (Di giovedì 4 agosto 2022) Svelate da parte di World Rowing, la Federazione Internazionale del Canottaggio, le candidature per gli eventi Mondiali ed Europei del triennio 2024-2026 non ancora assegnati: per le 15 manifestazioni internazionali interessate dall’annuncio sono giunte candidature da 16 città. Alcune sedi hanno proposto candidature per più di un evento: le scelte verranno effettuate nel corso del prossimo Congresso, fissato per lunedì 26 settembre a Racice, il giorno dopo la conclusione dei Mondiali senior, in programma dal 18 al 25 settembre nella medesima località. Sarà corsa a due per i Mondiali senior 2025: si sono candidate Shanghai (Cina), che era già stata prescelta per i Mondiali 2021, poi cancellati a causa del Covid, ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Svelate da parte di World, la Federazione Internazionale del, le candidature per gli eventieddel triennio-2026 non ancora assegnati: per le 15 manifestazioni internazionali interessate dall’annuncio sono giunte candidature da 16 città. Alcune sedi hanno proposto candidature per più di un evento: le scelte verranno effettuate nel corso del prossimo Congresso, fissato per lunedì 26 settembre a Racice, il giorno dopo la conclusione deisenior, in programma dal 18 al 25 settembre nella medesima località. Sarà corsa a due per isenior: si sono candidate(Cina), che era già stata prescelta per i2021, poi cancellati a causa del Covid, ed ...

