Balotelli | addio all’Adana e ritorno di fiamma | c’è l’accordo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Rinato in Turchia con l’Adana Demirspor,è già pronto per una nuova avventura e ha trovatocon il suo futuro club. Tra i nomi più chiacchierati di questo calciomercato estivo della Serie A, che a lungo si è interrogato sul possibiledi Cristiano Ronaldo e dopo aver abbracciato De Ketelaere farà lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Calciomercato, #Balotelli avrebbe trovato l'accordo con gli svizzeri del #Sion, che però adesso devono fare lo ste… - Sergio_saanz : RT @serieAnews_com: #Calciomercato, #Balotelli si prepara a lasciare l'#Adana: il #Sion si dichiara positivo circa un accordo con il club t… - serieAnews_com : #Calciomercato, #Balotelli si prepara a lasciare l'#Adana: il #Sion si dichiara positivo circa un accordo con il cl… -

Footballnews24.it

Come stanno davvero le cose La coppia si è definitivamente dettao sono solo rumors Calciomercato Monza news/ Ranocchia verso la firma., ritorno difficile Marioe il ...... "Raspadori vuole il Napoli e lo stesso Simeone, che aspetta l'di Petagna che può andare al Monza. Con i loro arrivi non ci sarebbe la possibilità di prendere". CalcioNapoli24.it è ... Adana Demirspor, Balotelli riflette: l’addio è possibile Il matrimonio tra il Napoli e Meret è destinato a finire: è la soluzione più giusta per entrambe le parti, ecco perché ...Mario Balotelli e Francesca Monti in crisi Emergono alcuni indizi social che lascerebbero pensare alla rottura tra il calciatore e l'attuale fidanzata ...