Assegno unico, i dati dell'Inps: corrisposti in media 145 euro per ciascun figlio (Di giovedì 4 agosto 2022) 145 euro per ciascun figlio: è l'importo medio che, tra marzo e giugno, hanno ricevuto le famiglie che hanno chiesto l'Assegno unico. I dati emergono dalle ultime rilevazioni dell'Osservatorio Inps sull'Assegno unico e universale. Il contributo aumenta all'aumentare dei membri del nucleo familiare: se a 2,6 milioni di famiglie con un solo figlio è stato corrisposto un Assegno di 128 euro, la somma cresce a 279 euro nel caso di famiglie con due figli. Nel caso di 395.562 famiglie con tre figli, l'importo mensile è stato di 536 euro, mentre per le 58.249 con quattro, in media l'Assegno è stato di 913 euro.

