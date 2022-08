AEW | Taz conferma che il “Team Taz” è finito

(Di giovedì 4 agosto 2022) IlTaz, sin dagli albori, non è stato mai a digiuno di rivalità o dipartite interne. Per primo, l’abbandono di Brian Cage. Poi, i problemi tra Powerhouse Hobbs e Ricky Stars che è culminato con l’attacco del primo ai danni del secondo settimana scorsa. Senza dimenticare che poco prima, Starks, aveva perso il titolo FTW a favore di Hook. Tutti gli eventi della scorsa settimana portano a pensare che l’avventura in questoper Taz sia finita. La fine delTaz Durante la puntata di AEW Dynamite di questa settimana, è stato trasmesso l’attacco di Hobbs ai danni di Starks. Al termine del filmato, Taz hato che il gruppo si è definitivamente sciolto. O quantomeno lui non me farà più parte. Resta da vedere se adesso la “stable” continuerà ad esistere anche senza il suo leader naturale, e se ...

