Accessori per capelli: le tendenze dell'estate 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli Accessori per capelli sono spesso il modo più adatto per completare un look e valorizzare il proprio outfit. Fermagli gioiello, fiocchetti e nastri, scrunchies, mollettine e cerchietti sono soltanto alcune delle tendenze estate 2022 proposte da Trade Shop: una vastità di Accessori davvero cospicua pronta ad incontrare i gusti di tutti, abbracciando stili diversi e personalità. Scopriamoli insieme! Cerchietti bombati e sottili Già nel 2021 si era imposta la presenza dei cerchietti bombati, vistosi e quasi ingombranti, indossati dalle influencer di tutto il mondo. Questi Accessori, che ricordano tanto i tempi della Dolce Vita, i look di Brigitte Bardot e Romy Schneider, stanno conquistando i social media diventando un must-have del momento. Accanto ai cerchietti larghi, ...

