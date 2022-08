A Almo Collegio Borromeo opere di Fondazione Pomodoro

(Di giovedì 4 agosto 2022) Da sabato 17 settembre riaprono al pubblico gli Horti, il parco di 35.000 metri2 dell’di Pavia che l’istituzione ha riqualificato luogo aperto a tutti. Uno spazio in cui si intrecciano habitat naturali, arte contemporanea, etica, equità e inclusione sociale. Gli oltre tre ettari nel centro storico, un tempo impiegati alla coltivazione di

E' direttore artistico dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia e di Forte Fortissimo TV, una innovativa webtv impegnata nel divulgare la campagna 'La musica contro il lavoro minorile' pensata da Claudio ...Partner de La Milanesiana: Regione Emilia - Romagna, APT Regione Emilia - Romagna, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Almo Collegio Borromeo Pavia, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo