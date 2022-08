WWE: NXT 2.0 continua il trend positivo, salgono ancora gli ascolti (Di mercoledì 3 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 649.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.15. Si sale ancora continua quindi il trend positivo negli ascolti dello show che vede i propri numeri salire rispetto alla settimana precedente sia negli spettatori che nel rating. Ma in generale i numeri dello show stanno salendo sempre di più a dimostrazione che anche NXT 2.0 sta offrendo un buon prodotto. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 3 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 649.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.15. Si salequindi ilneglidello show che vede i propri numeri salire rispetto alla settimana precedente sia negli spettatori che nel rating. Ma in generale i numeri dello show stanno salendo sempre di più a dimostrazione che anche NXT 2.0 sta offrendo un buon prodotto.

