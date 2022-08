Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI ALLA VIABILITA’ PER CANTIERI ATTIVI CHE INTERESSANTO ALCUNE STRADE NEL DETTAGLIO CODE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA SVINCOLO USCITA TORRIMPIETRA DELL A12CIVITAVECCHIA VERSO LA CAPITALE SEMPRE VERSO AL CAPITALE CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO E SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO QUI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO SUL RACCORDO CODE QUI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA CON LAFIUMICINO MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LAVORI DI POTATURA SULLA SEDE ...