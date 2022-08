UFFICIALE – De Ketelaere è un giocatore del Milan

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo diverse settimane di trattative i tifosi rossoneri possono festeggiare: Charles Deè un nuovodel. Il belga, classe 2001, si è legato al club rossonero fino al 2027 ed arriva a titolo definitivo dal Club Brugge in un’operazione da circa 35 milioni di euro. Al termine di un intenso mese di trattative, Maldini, il quale dovrà salutare l’opzione Renato Sanches che va al PSG, può abbracciare iltanto ricercato. Il ragazzo, arrivato nella serata del 1 agosto, potrebbe debuttare, con la maglia rossonera, già il 6 agosto nella partita contro il Vicenza. La duttilità del nuovo acquisto Stefano Pioli non solo trova unmolto talentuoso ma trova anche undalla grande duttilità. Non appunto, De, oltre ...

Le prima parole del neo acquisto del Milan, Charles De: "Ho sempre sognato di poter giocare in un club come il Milan" Charles Deha ha rilasciato la sua prima intervistada giocatore del Milan ai canali del club rossonero. Ecco le parole del calciatore belga: GIOCARE AL ...Dopo la lunghissima giornata iniziata di prima mattina con le visite mediche e terminata solo attorno alle 21 con la firma, Charles Deha vissuto la sua prima notteda giocatore del Milan , dopo quella "ufficiosa" di martedì dopo lo sbarco a Linate in piena ..."In campo sono un giocatore molto offensivo. Mi piace iniziare e finire l'azione muovendomi di conseguenza. Lavoro duramente anche in fase di non possesso ma preferisco avere la palla tra i piedi". Ch ...Charles De Ketelaere ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale ai microfoni di Milan TV, facendo anche una promessa ai suoi nuovi tifosi: "Prometto di dare sempre il massimo in ogni ...