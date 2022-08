Spalletti: “Oggi i ragazzi sono riusciti a farlo nel secondo tempo” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo i due pareggi contro l’Adana Demirspor (2-2) e il Maiorca (1-1), è finalmente arrivata la prima vittoria per il Napoli in queste amichevoli di Castel di Sangro: questa sera, gli azzurri hanno battuto il Girona con il risultato di 3-1. I ragazzi di Spalletti hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 1-0 grazie all’autorete dell’ex azzurro David Lopez, per poi farsi raggiungere da Castellanos al 56?. Nel finale, prima al 77? con Petagna, e poi con Kvaratskhelia all’80’ su calcio di rigore, il Napoli riesce a dilagare e portare a casa la vittoria. Napoli Girona Al termine del match, ai canali ufficiali del club, mister Luciano Spalletti ha analizzato la partita: queste le sue parole. “Ci sono cose che si sono sviluppate bene, come il pressing all’inizio. Quando abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo i due pareggi contro l’Adana Demirspor (2-2) e il Maiorca (1-1), è finalmente arrivata la prima vittoria per il Napoli in queste amichevoli di Castel di Sangro: questa sera, gli azzurri hanno battuto il Girona con il risultato di 3-1. Idihanno chiuso il primosul risultato di 1-0 grazie all’autorete dell’ex azzurro David Lopez, per poi farsi raggiungere da Castellanos al 56?. Nel finale, prima al 77? con Petagna, e poi con Kvaratskhelia all’80’ su calcio di rigore, il Napoli riesce a dilagare e portare a casa la vittoria. Napoli Girona Al termine del match, ai canali ufficiali del club, mister Lucianoha analizzato la partita: queste le sue parole. “Cicose che sisviluppate bene, come il pressing all’inizio. Quando abbiamo ...

