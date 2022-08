Soverato, una lavoratrice chiede la paga e viene presa a calci dal datore di lavoro. Il video-denuncia diventa virale sul web (Di mercoledì 3 agosto 2022) Soverato, una lavoratrice chiede la paga e viene presa a calci dal datore di lavoro: la vicenda triste è avvenuta in Calabria ma la stessa ragazza ha avuto il coraggio di provare a documentare e così il video-denuncia è diventato virale. Soverato, una lavoratrice chiede la paga e viene presa a calci dal datore di lavoro A Soverato Marina, in Calabria, una lavoratrice viene picchiata perché chiede di essere pagata. Una ragazza straniera ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022), unaladaldi: la vicenda triste è avvenuta in Calabria ma la stessa ragazza ha avuto il coraggio di provare a documentare e così ilto, unaladaldiMarina, in Calabria, unapicchiata perchédi essereta. Una ragazza straniera ...

