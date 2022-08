Smart working | in arrivo novità interessanti con il decreto Aiuti | ecco come cambia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è anche la proroga delle agevolazioni sulloper i fragili o per chi ha figli piccoli fra le misure per il lavoro attese con ilbis c’è la proroga delle agevolazioni sulloper i fragili o per chi ha figli piccoli. Nel testo di conversione in legge del DL Semplificazioni approvato alla Camera c’è invece unache partirà dal primo settembre. La proroga Nelbis, in base a quanto emerge dalle anticipazioni giornalistiche, il Governo inserirà la proroga del diritto al lavoro agile per determinate categorie di lavoratori,i fragili o i genitori di figli fino a 14 anni. In questi casi, infatti, è scaduta il 31 luglio la norma che consentiva di lavorare al ...