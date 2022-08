corsedimoto : MARCO BARNABO' traccia un primo bilancio stagionale di Superbike, Supersport e del CIV. Dopo Most Luca Bernardi si… -

Motosprint.it

riuscito per Luca Bernardi. Come previsto il giovane sammarinese è finito ieri sotto ai ferri a Faenza per rimuovere la stabilizzazione vertebrale inserita dopo l'infortunio patito l'anno ......a tappadi Most , poi effettuare un pit stop, in previsione dei round futuri. Approfittando della lunga pausa di ben cinque settimane, il pilota sammarine si sottoperrà a un importante... SBK: intervento riuscito per Luca Bernardi Il sammarinese guarda avanti: "Sto bene, non vedo l'ora di tornare in forma ed essere pronto a correre" Intervento riuscito per Luca Bernardi. Come previsto il giovane sammarinese è finito ieri sotto ...Luca Bernardi ha anticipato la rimozione della placca che gli era stata messa dopo il grave incidente di Magny-Cours 2021 ...